Une peinture du 17e siècle de l'Anversoise Clara Peeters part pour 850.000 euros

La maison Sotheby's avait initialement estimé la valeur de l'œuvre entre 500.000 et 700.000 livres sterling (583.000 à 816.000 euros), le prix d'achat a donc été notablement plus haut qu'anticipé. Il s'agit de la peinture de Clara Peeters la plus chère parmi le lot vendu par Sotheby's et la plus onéreuse de la production de l'artiste anversoise par ailleurs.

La peinture à l'huile a probablement été réalisée vers 1615. Il s'agit d'une peinture morte d'un bouquet de fleurs dont des roses, iris, tulipes et narcisses rassemblés dans un panier, sur un fond sombre, décrit De Tijd. Un papillon vient égayer la scène pour la rendre plus réaliste.