Une quatrième édition de Tomorrowland Winter en mars 2024 à l'Alpe d'Huez

Pour 2024, les organisateurs annoncent huit podiums, dont le plus élevé sera installé au sommet du "Pic Blanc", culminant à 3.330 mètres d'altitude sur le massif des Grandes Rousses. Les podiums seront également accessibles aux non-skieurs.

L'édition de 2023 avait accueilli pas moins de 22.000 festivaliers pour danser sur les rythmes de quelque 150 DJ's et profiter des infrastructures du domaine skiable.

Les offres de voyage pour sept jours comprenant le transport, le logement et l'accès au festival seront en vente à partir du 23 septembre; les offres de voyage pour quatre jours et les tickets pour sept ou quatre jours seront quant à eux en vente à partir du 30 septembre via le site http://www.tomorrowland.com.