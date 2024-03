Une rave party rassemble plus de 6.000 personnes en Bretagne

Les "teufeurs" ont afflué samedi entre 4h et 7h du matin sur la plateforme aéroportuaire de Pluguffan, près de Quimper, dont l'activité commerciale est interrompue depuis novembre dernier.

Plus de 6.000 personnes étaient rassemblées, samedi, pour une rave party sur l'aéroport de Quimper, malgré un arrêté d'interdiction de la préfecture du Finistère, a annoncé cette dernière dans un communiqué de presse.

"Les premiers ont forcé l'entrée de l'aéroport, manquant de renverser le véhicule de la gendarmerie", a déclaré à l'AFP le préfet du Finistère Alain Espinasse.

Des camions et véhicules venus de toute la France, et même de Belgique, étaient garés sur la piste de décollage de l'aéroport, aussi parsemée de tentes et de "teufeurs", a constaté un photographe de l'AFP.

A la mi-journée, la rave party rassemblait plus de 6.000 personnes, selon les décomptes effectués par les forces de l'ordre à partir du nombre de véhicules présents (plus de 2.000), a précisé le préfet.