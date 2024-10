Une troisième fresque LGBTQIA+ inaugurée à Verviers avec la Maison Arc-en-Ciel

Intitulée "Queer & Pride", cette œuvre d'à peu près quatre mètres sur trois s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets "A nous les droits" lancé en 2023 par le SPF Justice et porté par la Maison Arc-en-Ciel de Verviers. Elle a été réalisée par un collectif d'artistes dénommé G2F basé à Liège et dont le but est de promouvoir les graffitis et l'art urbain dans l'espace public.

A l'origine, le projet était présenté comme une transposition du tableau de Delacroix "La liberté guidant le peuple", vers une production qui met en évidence les émeutes de 1969 à New-York survenues suite à un raid policier qui a eu lieu au Stonewall Inn, dans le quartier de Greenwich.