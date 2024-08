Universal prépare un biopic sur Britney Spears, basé sur ses mémoires

Il sera basé sur le livre autobiographique de la chanteuse, "La Femme en moi", publié en octobre dernier et qui s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires rien qu'aux Etats-Unis.

Universal a remporté une "enchère très compétitive" pour les droits d'adaptation cinématographique et le producteur de "La La Land", Marc Platt, devrait superviser le projet, selon le communiqué.

L'interprète de "...Baby One More Time" y revient sur les batailles juridiques qui l'ont opposée à sa famille et n'élude rien: de son enfance pauvre passée dans l'ombre d'un père alcoolique, à ses déboires amoureux avec Justin Timberlake, en passant par le harcèlement des paparazzis.

Elle y révèle que Justin Timberlake l'a poussée à avorter au cours de leur relation.

Après sa descente aux enfers en 2007, la chanteuse avait été placée sous la tutelle de son père Jamie Spears, qui contrôlait son argent et sa vie privée, alors même qu'elle enchaînait les concerts à Las Vegas.

"Si je n'étais pas en état de prendre des décisions, pourquoi m'estimait-on capable de me produire en public?", interroge la chanteuse dans son livre, en racontant qu'elle n'était même plus maître de son alimentation.