"Vambora" de Laurier Fourniau remporte le Grand Prix du festival "Le court en dit long"

Le prix d'interprétation féminine a été remis à Lara Van Drooghenbroeck pour son rôle dans "Lilith" d'Elina Leloup et à Aloula Watel pour sa prestation dans "Baisse les yeux" de Marie Chauderlot. Les deux comédiennes n'ont pas pu être départagées par le jury.

Ceux-ci ont également élu "Sagah" de Maïté Lonne et Gaël Maleux comme meilleur scénario, tandis que le Prix de la mise en scène a été remis à deux courts: "Lilith" et "The choolers: viandes & poissons" de Monsieur Pimpant.

Le jury a enfin remis une mention spéciale à "Pina", un film de Jérémy Depuydt et Giuseppe Accardo.

Le lauréat du Grand Prix, "Vambora", a également reçu le Prix coup de coeur de la RTBF/La Trois, tandis que "Pavane" de Pauline Gay s'est vu décerner celui de Voo/BeTV ainsi que le prix du public.