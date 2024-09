A Venise, le film de Walter Salles "contre l'oubli" de la dictature au Brésil

Alberto PIZZOLI

Le cinéma est "un instrument contre l'oubli", a affirmé dimanche à Venise le réalisateur brésilien Walter Salles au festival de Venise, où il est compétition avec "Je suis encore ici", tiré de l'histoire vraie d'un ex-député disparu sous la dictature militaire.

Le réalisateur de "Central do Brasil", Ours d'or à Berlin en 1998, et de "Carnets de voyage", fait son retour sur les écrans avec ce film, après une décennie d'absence.