Vias lance l'édition hivernale de sa campagne BOB, avec Helmut Lotti comme ambassadeur

Le chanteur gantois a été choisi comme nouveau visage de la campagne BOB, lancée à l'approche de Noël et du Nouvel an. Dans son clip, Helmut Lotti, vêtu d'une chemise à paillettes et d'un pantalon en cuir, rappelle en version "metal" l'importance de choisir entre boire ou conduire. "Cela me tenait beaucoup à coeur de devenir ambassadeur pour cette opération car je suis toujours heureux d'être moi-même BOB quand c'est nécessaire", souligne le chanteur, qui a lui-même écrit la chanson pour la campagne. "Je pense aussi que c'est tout à fait possible de passer une bonne soirée sans consommer d'alcool. Ma compagne ne boit pas. Et ce n'est pas pour cela qu'elle ne s'amuse pas !".

L'an dernier, 7% des accidents corporels impliquaient un conducteur sous l'influence de l'alcool, alors que ce chiffre atteignait encore 10% il y a dix ans. Une tendance à la baisse du nombre de tests positifs a également été constatée au cours des dernières campagnes, souligne Vias.