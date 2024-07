Vice-versa 2 devient le film d'animation le plus rentable de l'histoire

Le film Pixar "Inside Out 2" (Vice-versa 2 dans sa version francophone), qui raconte la vie des émotions personnifiées dans l'esprit d'une adolescente, est déjà devenu le film d'animation le plus rentable de l'histoire après seulement dix-neuf jours d'exploitation, écrit jeudi The Guardian. Avec des recettes atteignant 1,46 milliard de dollars (1,35 milliard d'euros), il laisse derrière lui "Frozen II" (La Reine des neiges 2) et ses 1,45 milliard de dollars au box office mondial.