Vieilles Charrues: 2024, la dernière édition?

L'édition 2024 des "Vieilles Charrues", plus grand festival musical en plein air de France, pourrait-elle être la dernière ? C'est ce que craignent les organisateurs suite à de récentes décisions de la mairie de Carhaix (Finistère), qui de son côté dénonce un "chantage".

"Ce ne sont plus des menaces qui pèsent sur le festival, mais des choix faits en connaissance de cause", accuse l'association selon laquelle "les récentes décisions de la municipalité de Carhaix et de Poher Communauté condamnent l'avenir des Vieilles Charrues".

Parmi les décisions que les organisateurs reprochent aux élus locaux figurent notamment une réduction de la superficie des terrains de campings pour les festivaliers, imposant un déménagement partiel, une préemption de dernière minute par la municipalité de locaux pour lesquels l'association avait signé un compromis de vente avec le vendeur, ou encore "une nouvelle taxe de 367.000 euros adressée le 12 avril" dernier.

Pour le maire de Carhaix et président de Poher communauté, Christian Troadec (divers gauche, régionaliste), la direction et la présidence du festival "font de la politique et du chantage".