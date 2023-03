A Vienne, des toiles de maître de guingois pour le climat

"Sur le lac Attersee", "Les Maisons au bord de la mer"... ces chefs-d'oeuvre de Gustav Klimt et d'Egon Schiele sont accrochés de travers depuis mercredi à Vienne pour sensibiliser le public au changement climatique.

"Une augmentation de la température de quelques degrés seulement favoriserait la prolifération d'algues et assècherait progressivement le magnifique lac turquoise", peut-on lire par exemple à côté du tableau d'Attersee.

Voir ainsi "de beaux endroits" en position instable a de quoi rendre triste et "incite à agir" pour "ce qui va être perdu", dit à l'AFP Sofie Skoven, une étudiante danoise en visite avec sa classe dans la capitale autrichienne.

Le projet est nommé "Quelques degrés de plus" par cette institution abritant, avec ses 6.000 pièces, l'une des plus grandes collections d'art autrichien dans le monde, axée sur la seconde moitié du XIXe siècle et le modernisme qui s'en est suivi.

Par cette initiative, le directeur Hans-Peter Wipplinger explique "vouloir alerter sur les conséquences dramatiques de la crise climatique".