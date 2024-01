Vingt-neuf longs métrages projetés lors de la 43e édition du festival Anima

En plus des 172 courts métrages présentés au mois de décembre, le comité de sélection a finalement retenu 29 longs métrages tous publics confondus, 16 pour adultes et 13 à destination des enfants, dont 18 en avant-première, notamment le film d'animation américain "Kung Fu Panda 4".

"Anima a dû faire un choix parmi plus d'une centaine de longs métrages reçus cette année, 105 courts métrages belges, et plus de 1.500 internationaux." La compétition nationale sera représentée par le programme "C'est du belge", la compétition internationale par "Best of shorts" et "Nuit animée". Des programmes hors compétition s'ajouteront à ceux-ci, tels que "Queer stories" ou encore "Women's perspective".