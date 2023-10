Volker Bertelmann sacré "Film Composer of the Year" lors du festival du film de Gand

Le musicien et compositeur allemand Volker Bertelmann, dit Hauschka, a été sacré "Film Composer of the Year" samedi soir lors de la 23e édition des World Soundtrack Awards. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée dans le cadre de la 50e édition du festival du film de Gand.

Volker Bertelmann a été récompensé pour les bandes originales des films "War Sailor", "Memory Of Water" et "À l'Ouest, rien de nouveau".

Nicholas Britell a quant à lui été désigné "Television Composer of the Year" pour la deuxième fois consécutive et la troisième fois au total. Il s'agit également de son sixième "World Soundtrack Award" toutes catégories confondues.

Le morceau "Your personal trash man can" issu de la cinquième saison de "The Marvelous Mrs. Maisel' a obtenu le titre de "Best Original Song", devenant la première chanson d'une série à recevoir ce prix.

Simon Franglen a quant à lui reçu le "Discovery of the Year Award", tandis qu'Amelia Warner a été récompensée par le "Public Choice Award".