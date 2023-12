The War on Drugs en tête d'affiche du Cactusfestival à Bruges

The War on Drugs est la première tête d'affiche du Cactusfestival à Bruges, annonce mardi l'organisation. Le groupe de rock américain aura la lourde tâche de refermer le festival, le dimanche 14 juillet.

Le sextuor de Philadelphie s'est notamment déjà produit à Rock Werchter et au Pukkelpop. Il viendra interpréter ses plus grands succès tels que "Thinking of a place", "Red Eyes" ou encore "Pain", aux côtés d'extraits de son dernier album en date, "I Don't Live Here anymore", sorti en 2021.

D'autres noms devraient suivre prochainement.