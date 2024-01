"Wil" et "1985" favoris pour les Ensors

Le film "Wil" et la série "1985" ont obtenu le plus grand nombre de nominations pour les Ensors, a-t-on appris jeudi. "Het smelt", "Holly" et "Rough Diamonds" ont aussi été nommés dans plusieurs catégories. Les prix flamands du cinéma et de la télévision seront décernés le samedi 3 février lors du gala des Ensors.

Au cours des dernières semaines, les membres de l'Académie Ensor ont visionné des dizaines de longs-métrages, de séries et de films d'animation. Ils ont ensuite voté lors d'un premier tour afin de choisir cinq nommés pour chacune des 22 catégories. La sélection des documentaires et des courts-métrages a quant à elle été effectuée par un jury professionnel.

Cette année, le plus grand nombre de nominations a été attribué à "1985" avec 15 nominations et à "Wil" avec 14. "Het smelt", "Rough Diamonds" et "Holly" ont chacun été nommés huit fois. La série "De twaalf : de Assepoestermoord" remporte, elle, cinq nominations. D'autres productions telles que "Here", "Ferry : de serie", "Zeevonk", "De Club" et "Arcadia" figurent également parmi les nommés. Enfin, "Baghdad Messi", "The Chapel" et "Aller/Retour" ont chacun été nommés dans une catégorie.