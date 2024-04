Yann Moix relaxé pour diffamation après avoir accusé ses parents de violences

L'écrivain Yann Moix, attaqué par ses parents pour injure et diffamation après les avoir accusés de violences dans sa jeunesse, a été relaxé lundi par le tribunal correctionnel de Paris.

Les parents, José et Marie-José Moix, avaient porté plainte après une émission de Canal+, En aparté, en octobre 2022, où leur fils les avait accusés de violences et sévices. Il leur reprochait par ailleurs d'être "racistes" et "homophobes".