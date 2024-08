Début à Fleurus d'une nouvelle collecte pour mieux revaloriser les petits électroménagers

Les cafetières, bouilloires, grille-pains et autres gaufriers feront désormais l'objet, dans le cadre d'un projet pilote, d'une collecte spécifique au recyparc de Fleurus. Les appareils récupérés pourront ainsi être réparés ou revalorisés et ensuite revendus, comme l'ont expliqué mardi matin lors d'un point presse, les quatre partenaires derrière l'initiative : l'intercommunale Tibi, Recupel, la Ressourcerie du Val de Sambre et Cyréo.