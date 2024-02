Des milliers de personnes pour les cortèges du Rosenmontag, à Eupen et La Calamine

S'il y avait sept cortèges organisés dans différentes localités ce lundi, ce sont les défilés carnavalesques d'Eupen et de la Calamine qui ont rassemblé le plus de spectateurs, mais aussi de participants. Rien qu'à La Calamine, ils étaient environ 3.500 à défiler dans les rues. Dans cette commune du nord de la Communauté germanophone, 92 groupes folkloriques avec leur char et des fanfares ont pris part au défilé costumé tandis qu'à Eupen, ils étaient 125 pour une parade qui s'étend sur plus d'un kilomètre.

Selon l'agence du tourisme de l'est de la Belgique, cet événement doit son nom au carnaval de Cologne et aux coutumes du pape, qui au Moyen-Âge, consacra le lundi avec une rose, juste avant le mercredi des Cendres qui ouvre le Carême.