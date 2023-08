Environ 20.000 personnes à la 41e Régate de baignoires de Dinant

Cette dernière espérait quarante baignoires, il y en avait finalement 34. "Pour les 15 baignoires en kit, c'était complet en 45 minutes. Pour les autres (les créations personnelles, NDLR), on est dans la moyenne avec 19 baignoires, mais on espérait tout de même en avoir quelques-unes de plus. Néanmoins, la qualité des baignoires compense cette légère déception. C'était encore une fois un très bel événement", se réjouit Jean-Olivier Meyfroid, l'un des organisateurs.

Le thème non-obligatoire de cette 40e édition était "Ferme sur Meuse". "À ce niveau, on est très satisfait, 90 % des régatiers ont joué le jeu", a ajouté Jean-Olivier Meyfroid.