Equateur : six blessés dans les incendies autour de la capitale Quito

Galo Paguay

Les incendies de forêt qui ravagent depuis mardi les montagnes entourant Quito ont fait au moins six blessés et nécessité l'évacuation de plus d'une centaine de familles, ont indiqué mercredi les autorités équatoriennes.

"Il y a quatre blessés, deux adultes et deux mineurs", mais "personne n'est mort", a déclaré à la presse Carolina Andrade, secrétaire à la Sécurité de la municipalité de Quito.