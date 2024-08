Face à la chaleur, vigilance accrue pour les seniors

Avec l'âge, la capacité physiologique à faire face aux fortes températures est amoindrie. "Les glandes sudoripares, qui permettent d'éliminer l'excès de chaleur par la transpiration, ne fonctionnent plus de manière efficace", explique à l'AFP Claude Jeandel, professeur de gériatrie à l'université de Montpellier. De plus, les personnes âgées sentent moins la soif, ce qui favorise la déshydratation.

Boire régulièrement, fermer les volets l'après-midi et aérer le soir: les personnes âgées ont parfois plus de mal à appliquer les gestes de prévention face aux températures élevées, alors qu'elles y sont particulièrement vulnérables. Le point avant les fortes chaleurs attendues en France à partir de samedi.

L'agence Santé publique France estime ainsi que plus de 5.000 décès survenus l'été dernier sont attribuables à la chaleur. Dans 75% des cas, il s'agissait de personnes âgées de plus de 75 ans.

A cela s'ajoute l'impact potentiel de maladies ou de certains traitements, plus fréquents avec l'avancée en âge. Attention notamment aux psychotropes qui peuvent créer un effet sédatif et aux diurétiques qui favorisent la déshydratation.

- Quels sont les bons gestes ? -

Comme pour la population générale, il est recommandé aux plus âgés de boire régulièrement, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, de fermer les volets l'après-midi et d'aérer le soir. Il peut aussi être bénéfique de prendre des douches plus fréquemment ou de se rendre dans un lieu climatisé, par exemple une bibliothèque ou un centre commercial.

Mais les personnes âgées ont parfois des difficultés à effectuer ces gestes de prévention, en raison notamment d'une mobilité réduite. Par ailleurs, "les maladies neurodégénératives font que certains seniors sont moins capables de comprendre les consignes de prévention ou de les appliquer", indique également le professeur Jeandel.

Dans ces cas, l'aide de l'entourage ou d'un professionnel est clé. Lors de l'épisode caniculaire de 2003, de nombreuses personnes âgées isolées figuraient parmi les 15.000 victimes décédées.