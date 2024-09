Greenpeace et Climaxi interpellent la Province de Limbourg sur les PFAS

Une dizaine de militants de Greenpeace et de l'ASBL Climaxi ont mené une courte action mercredi soir au siège du gouvernement limbourgeois à Hasselt, où se réunissait le conseil provincial. Ils espéraient attirer l'attention des décideurs sur la pollution aux poly- et perfluoroalkylées (PFAS), des substances chimiques toxiques et persistantes, remarquées sur plusieurs sites limbourgeois.