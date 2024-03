Apple promet plus de souplesse à ses utilisateurs dans l'UE

Le groupe Apple a annoncé mardi que ses utilisateurs au sein de l'Union européenne pourraient prochainement télécharger des applications directement via des sites internet, une réponse à une nouvelle loi européenne et à la pression croissante de ses concurrents.

Dans le cadre du Règlement sur les marchés numériques - "Digital Markets Act" ou DMA-, un arsenal législatif historique entré en vigueur dans l'UE jeudi, six des plus grosses entreprises technologiques mondiales, dont Apple, sont obligées d'ouvrir leurs plateformes à la concurrence.

La querelle entre Apple et Epic Games avait mis à l'épreuve le DMA au moment même de son entrée en vigueur dans l'UE.

Or Apple a continué dernièrement d'être la cible de vives critiques de ses concurrents, petites ou grandes entreprises du numérique, l'accusant de dominer le marché avec sa plateforme App Store et de leur mettre des bâtons dans les roues pour créer leurs propres boutiques en ligne.

Fin janvier, la marque à la pomme avait déjà annoncé des modifications majeures au système iOS qui équipe ses célèbres iPhone afin de se conformer au Digital Markets Act. Des changements consentis à contrecoeur, sous la pression de Bruxelles.

Apple a en effet été l'un des critiques les plus virulents du DMA, nouveau règlement avec lequel l'UE se dote d'un arsenal législatif adapté aux réalités de l'économie numérique. Ce dernier vise à la fois à protéger l'émergence et la croissance de start-ups et à améliorer le choix offert aux utilisateurs.