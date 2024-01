Apple s'ouvre à la concurrence, l'UE salue l'impact de ses nouvelles règles

"Plus de choix pour les consommateurs et plus d'opportunités pour les petites entreprises technologiques innovantes. Le DMA ouvrira les portes de l'internet à la concurrence afin que les marchés numériques soient équitables et ouverts", a-t-il souligné.

"À partir du 7 mars, nous évaluerons les propositions des entreprises, avec l'avis de tiers. Si les solutions proposées ne sont pas assez bonnes, nous n'hésiterons pas à prendre des mesures fortes", a-t-il prévenu.

Concrètement, la marque à la pomme a annoncé qu'elle autoriserait sur ses téléphones à partir de mars des magasins d'applications alternatifs qui entreront en concurrence avec son App Store.