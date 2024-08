Approbation du premier traité de l'ONU contre la cybercriminalité

Après trois ans de négociations formelles, et une dernière session de deux semaines à New York, la "Convention des Nations unies contre la cybercriminalité" a été approuvée par consensus et devra être soumise ultérieurement à l'Assemblée générale pour adoption formelle.

"Je considère que les documents (...) sont adoptés. Merci beaucoup, bravo à tous !", a lancé la présidente du comité intergouvernemental créé en 2019 pour rédiger ce traité, sur une proposition de la Russie.