Après la SNCF, des sabotages de réseaux de fibres optiques en plein JO

Fred TANNEAU

Trois jours après des lignes TGV de la SNCF, ce sont les réseaux de fibre optique de plusieurs opérateurs français qui ont été visés dans la nuit de dimanche à lundi par des actes de "sabotage nocturne", en plein Jeux olympiques de Paris.

Ces actes de malveillance ont touché les installations de Free et SFR notamment dans six départements: les Bouches-du-Rhône, l'Aude, l'Oise, l'Hérault, la Meuse et la Drôme, a appris l'AFP de source policière, confirmant une information du Parisien.