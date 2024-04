Atos: la date butoir fixée aux créanciers repoussée au 3 mai

L'entreprise, qui a perdu 80% de sa valeur boursière en un an, avait indiqué début avril être à la recherche de 1,2 milliard d'euros d'argent frais et vouloir diviser par deux sa dette, qui avoisine les 5 milliards d'euros, en la convertissant en actions.

Le groupe, qui veut toujours conclure un accord de refinancement d'ici juillet, avait initialement donné jusqu'à vendredi à ses créanciers pour formuler leurs propositions.

Mais Atos a vu ses revenus baisser au premier trimestre de 11% et doit en conséquence réajuster son plan d'affaires pour la période 2024-2027, ce qui pourrait entraîner un besoin accru en liquidités et une réduction de la dette plus importante qu'envisagé, d'où le report de cette date butoir.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe, qui évoque également les "conditions de marché actuelles" pour expliquer sa décision, a vu son chiffre d'affaires atteindre 2,5 milliards d'euros.