Brésil: le compte X de la Première dame piraté et truffé d'insultes

L'épouse du président brésilien, Rosangela da Silva, dite Étatja", a dénoncé mardi des attaques "haineuses" après que son compte sur le réseau social X (anciennement Twitter) a été momentanément piraté pour laisser place à des messages insultants et misogynes.

Suivi par plus de 1,2 million d'internautes, le compte de la Première dame a été bloqué sur demande de la police fédérale, qui a ouvert une enquête.

"Les femmes sont les principales victimes de crimes virtuels et nous ne pouvons pas tolérer d'épisodes de ce type", a-t-il ajouté.

"Les attaques haineuses et irrespectueuses dont je souffre au quotidien ont atteint un nouveau palier", a réagi "Janja" sur Instagram. "Mon compte sur X a été piraté, et, pendant des minutes interminables, des messages misogynes et violents contre moi ont été publiés".

Son compte sur X a été piraté lundi soir et de nombreux messages orduriers ont été publiés, insultant la Première dame elle-même, le président Lula ou le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes.