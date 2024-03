"Chants of Sennaar" sacré meilleur jeu vidéo français de l'année

"On a vraiment créé une expérience de jeu nouvelle" pour mettre l'apprentissage des langues au coeur de ce "projet un peu dingue", a expliqué sur scène l'équipe de production.

Nommé dans cinq catégories, "Chants of Sennaar", disponible sur les consoles PlayStation 4, Xbox One, Switch et sur PC, a remporté deux autres distinctions pour le "meilleur game design" et le "meilleur jeu vidéo indépendant".

Le jeu "Soldats inconnus: Frères d'armes", développé par le studio montpelliérain d'Ubisoft, a également remporté trois récompenses.