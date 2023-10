Child Focus se rend dans les écoles pour mener des ateliers sur la sécurité en ligne

La fondation Child Focus organise jeudi 182 ateliers "Internet Safe & Fun" à destination des enfants de 5e et 6e primaire de tout le pays, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Cette initiative, menée en collaboration avec le secteur privé, proposera à 3.640 élèves de s'informer sur la sécurité en ligne via les thèmes de la vie privée, du cyberharcèlement, du sexting et des amitiés en ligne.