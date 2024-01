Facebook et Instagram accusés de laxisme contre l'antisémitisme et le négationnisme

L'enquête de l'Oversight Board a démarré à la suite d'une publication publiée en septembre 2020 dans laquelle un dessin de Carlo Tentacule, personnage du dessin animé Bob L'Éponge, est utilisé pour remettre en question le nombre de Juifs tués lors de l'Holocauste. La publication suggérait également une théorie du complot selon laquelle les cheminées du camp de concentration d'Auschwitz ont été construites après la Seconde guerre mondiale.

Le dessin a été vu plus de 1.000 fois et a été signalé six fois aux équipes de modération de Meta pour violation des règles sur les messages haineux. Quatre des six signalements ont été automatiquement rejetés sans qu'aucun être humain n'ait examiné le message. L'un des plaignants a fait appel de ce rejet, qui a également été automatiquement rejeté. Il a donc demandé à l'Oversight Board d'analyser ce dossier.