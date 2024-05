IA: l'humanité dans une course contre la montre, selon l'Onu

L'humanité est engagée dans une course contre la montre pour apprendre à exploiter l'intelligence artificielle dans l'intérêt général en évitant les risques terribles qu'elle comporte, ont déclaré jeudi un haut fonctionnaire de l'ONU et des experts.

Les milliers de participants à la conférence ont appris que les progrès de l'IA générative accélèrent déjà les efforts visant à résoudre certains des problèmes les plus urgents de la planète, tels que le changement climatique, la faim et l'aide sociale.

"Nous sommes engagés dans une course contre la montre", a-t-elle déclaré lors de l'ouverture d'un sommet mondial de deux jours intitulé "AI for Good" (l'intelligence artificielle au service du bien) à Genève.

"Je pense que nous avons l'occasion, comme il en survient une fois par génération, de mettre l'IA au service de tous les habitants de la planète", a déclaré Mme Bogdan-Martin dans un courriel envoyé à l'AFP avant le sommet.

Mais elle a déploré jeudi qu'un tiers de l'humanité reste encore complètement déconnecté et soit "exclu de la révolution de l'IA sans pouvoir s'exprimer". "Cette fracture numérique et technologique n'est plus acceptable", souligne-t-elle.

- Une puissance concentrée -