Informatique: Capgemini boucle une année "record", croissance ralentie prévue en 2023

Le géant français de l'informatique Capgemini a annoncé mardi un résultat net (part du groupe) en hausse de 34% à 1,55 milliard d'euros en 2022, une nouvelle année "record", mais prévoit une croissance de ses ventes nettement ralentie en 2023.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 21% à 21,99 milliards (+16,6% à changes constants), légèrement supérieur à ses prévisions.

Sa marge opérationnelle a atteint 13,0% en 2022, en progression de 10 points de base.

Pour 2023, le groupe vise une hausse du chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre +4% et +7%, mais une marge opérationnelle maintenue, comprise entre 13,0% et 13,2%.

"L'environnement est moins favorable en 2023 et pourrait encore évoluer au cours des trimestres qui viennent", a-t-il ajouté, citant les incertitudes sur l'évolution des taux d'intérêt. Le groupe subit aussi une pression salariale dans un contexte d'une "guerre des talents".

"Mais l'économie devient plus numérique et plus durable, deux transitions intimement liées, et nous sommes bien placés pour accompagner nos clients, avec un potentiel de croissance important pour le groupe. Nous continuons à gagner des parts de marché", a ajouté le directeur général.

"La dynamique inchangée des activités liées au cloud et la data reflète la priorité accordée par les clients du groupe à leurs investissements dans la technologie", a encore fait valoir Capgemini.

Au 31 décembre 2022, l'effectif total du groupe s'établissait à 359.600 personnes, en hausse de 11%. La part des femmes atteignait 37,8% à fin 2022 contre 35,8% à fin 2021. Elle était de 24,4% au sein des leaders exécutifs contre 22,4% à fin 2021.

Le groupe a proposé un dividende de 3,25 euros par action, précise le communiqué.