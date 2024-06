Intel défie ses concurrents avec de nouvelles puces dans la bataille pour l'IA

Le géant américain des puces électroniques Intel a défié ses concurrents Nvidia, AMD et Qualcomm mardi en dévoilant à Taïwan des puces et technologies qu'il a présentées comme à l'avant-garde de la révolution de l'intelligence artificielle (IA).

Dans un discours au salon Computex de Taïwan, le PDG d'Intel Pat Gelsinger a présenté les derniers processeurs Xeon 6 d'Intel pour serveurs et a dévoilé plus d'informations sur les puces Lunar Lake de nouvelle génération pour les PC à intelligence artificielle.

"La magie du silicium permet une fois de plus des avancées exponentielles dans le domaine de l'informatique qui repousseront les limites du potentiel humain et alimenteront l'économie mondiale pour les années à venir", a-t-il ajouté.

Ces ordinateurs seront aussi proposés par certains des plus grands fabricants mondiaux, dont Dell, HP, Samsung et Lenovo, et seront dotés de fonctions d'intelligence artificielle intégrées à l'appareil et pas seulement via internet.

Les ordinateurs à intelligence artificielle devraient représenter 80% du marché des PC d'ici 2028, indique Intel, se basant sur des études du Boston Consulting Group.

Computex est la principale vitrine technologique annuelle de Taïwan, dont les usines de semi-conducteurs de pointe sont cruciales pour de nombreux produits, des iPhones aux serveurs qui font fonctionner ChatGPT.