JO et intelligence artificielle parmi les défis de la Cnil en 2024, selon sa présidente

Jeux de Paris, vidéosurveillance algorithmique, essor des IA génératives gourmandes en données personnelles: la présidente de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), Marie-Laure Denis, récemment reconduite pour un deuxième mandat de cinq ans, évoque les défis du gendarme de la vie privée des Français au cours des prochains mois.

Réponse: "Toutes les garanties ont été prises pour qu'il y ait un bon équilibre entre la meilleure protection possible des Français, des athlètes et de toutes les personnes qui seront présentes en France à l'occasion de cet événement, et en même temps le respect des libertés publiques, notamment pour les données qui sont exploitées pour accéder à des périmètres sécurisés ou dans le cadre de la billetterie, par exemple.

Nous nous intéressons à la sécurité des données parce qu'il peut y avoir des données sensibles, par exemple des données d'accréditation des forces de l'ordre, et qui peuvent, le cas échéant, favoriser des actions malveillantes.

Nous veillons aussi à ce que soient uniquement collectées les données qui sont nécessaires à la finalité pour lesquelles elles sont collectées, qu'elles ne soient pas conservées trop longtemps."