La 13e édition du KIKK Festival se tiendra du 24 au 27 octobre

Le KIKK, festival international des cultures numériques et créatives, revient à Namur pour sa 13e édition du 24 au 27 octobre. Le thème de cette année sera "True/False", l'occasion de démêler le vrai du faux notamment grâce à une quarantaine de conférences. Le festival proposera également un parcours d'art en ville (KIKK in Town), des workshops et son traditionnel KIKK market.