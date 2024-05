La Corée du Sud va injecter 17,5 milliards d'euros pour développer ses semi-conducteurs

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a annoncé jeudi un nouveau plan de soutien de quelque 17,5 milliards d'euros pour renforcer l'industrie des semi-conducteurs du pays, secteur stratégique au coeur d'une bataille mondiale.

La Corée du Sud, qui abrite Samsung Electronics et SK Hynix, parmi les plus grands fabricants mondiaux de puces mémoire, avait annoncé l'an dernier la construction du plus grand pôle de fabrication de semi-conducteurs au monde, cherchant ainsi à gagner une longueur d'avance sur ses concurrents.