La lasagne politique, une chaîne Youtube pour éveiller l'appétit des jeunes à la politique

À neuf mois des prochaines élections, la fédération Infor Jeunes vient de lancer sur Youtube une chaîne d'explication et de vulgarisation de la chose politique.

Appuyée par un montage et un graphisme dynamiques, des explications claires et un ton humoristique, "La Lasagne politique" ambitionne de faire de nos jeunes des CRACS (citoyens responsables, actifs et solidaires) de la politique en leur fournissant une information pluraliste tout en éveillant leur esprit critique, selon la vidéo d'introduction.

D'ici au prochain scrutin, la nouvelle chaîne promet d'expliquer clairement et simplement le fonctionnement des institutions politiques du pays ainsi que les programmes des différents partis qui se présenteront devant l'électeur.