La Nasa reconnaît des tensions avec Boeing sur le retour des astronautes bloqués

Les deux astronautes devaient partir huit jours dans l'espace, mais y resteront finalement au moins huit mois, jusqu'à février 2025 et la mission Crew-9 de SpaceX.

La Nasa avait annoncé fin août que c'était désormais le concurrent de Boeing, SpaceX, qui s'occuperait de ramener Butch Wilmore et Sunni Williams vers la Terre.

Selon le New York Post, qui cite des sources proches du dossier, les récentes réunions entre les hauts responsables des deux parties ont souvent fini en querelles accompagnées de hurlements.

"Chaque fois que vous êtes dans une réunion de cette importance, où il y a ce genre de décision (à prendre), il y a une certaine forme de tensions dans la salle", a-t-il déclaré.

Selon lui, malgré la certitude affichée par Boeing sur leurs projections, l'équipe de la Nasa "n'était pas à l'aise" pour procéder, "en raison de l'incertitude autour du modèle".

Starliner doit se détacher de l'ISS peu après 22H00 GMT vendredi avant d'entamer sa descente sans équipage et d'atterrir dans l'ouest des Etats-Unis samedi matin.

La Nasa a commandé il y a dix ans à Boeing et SpaceX un nouveau vaisseau chacun pour acheminer ses astronautes vers l'ISS. Avec deux véhicules, elle souhaite ne pas se retrouver sans solution en cas de problème sur l'un ou l'autre.

Mais l'entreprise d'Elon Musk a largement battu Boeing et joue seule le rôle de taxi spatial américain depuis déjà quatre ans.

Ce premier vol de Starliner avec équipage, réalisé avec des années de retard à cause de déconvenues au cours de son développement, devait être le dernier test avant de commencer ses opérations régulières.

Malgré l'extension de plusieurs mois de leur séjour dans l'espace, Butch Wilmore et Sunni Williams gardent le moral et restent en contact avec leurs proches, selon la Nasa. Ils ne dépendent plus des vêtements prêtés par leurs camarades à bord de l'ISS, puisqu'une mission de ravitaillement a permis de leur faire parvenir des vêtements mieux adaptés à leur physionomie.