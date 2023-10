La Semaine Numérique 2023 s'engage pour un web plus inclusif

Comment éviter que les technologies et leurs usages reproduisent et amplifient le sexisme ordinaire ? C'est la question qui sera posée tout au long de l'édition 2023 de la Semaine Numérique, qui se déroulera du 9 au 20 octobre. Au total, 150 activités seront organisées à Bruxelles et en Wallonie, afin de sensibiliser aux discriminations de genre dans le monde du numérique, ont annoncé les organisateurs mercredi.

"Quelques fameuses pionnières de l'informatique et du web sont des femmes. Pourtant, le web, à travers les réseaux sociaux et la programmation des algorithmes, exclut toute une partie de la population", note l'organisation. "Les femmes sont très peu actrices de ces technologies qui les invisibilisent ou les sexualisent, et la violence misogyne sur le web ajoute une touche encore plus sombre au tableau.

L'Onu abonde également dans ce sens. Selon ses chiffres, les hommes ont 21% de chances de plus que les femmes d'avoir accès à Internet. Par ailleurs, l'Onu dénombre seulement une femme pour cinq hommes dans le domaine de l'intelligence artificielle, et une pour dix dans les start-ups liées au domaine du web.