La Semaine numérique veut explorer "des solutions pour un futur numérique plus équilibré"

La Semaine numérique 2024 va se pencher sur les enjeux de la monétisation du relationnel à l'ère numérique et explorer des solutions pour un futur numérique plus équilibré, font savoir jeudi les organisateurs Média Animation et PointCulture. Cet événement se déroule du 7 au 18 octobre, au travers de 160 ateliers, colloques et conférences à Bruxelles et en Wallonie.