La start-up liégeoise Myocène veut se lancer aux Etats-Unis en 2025

Myocène assure réussir à mesurer en deux minutes la fatigue musculaire d'un individu, grâce à un algorithme qui analyse des mesures obtenues à l'aide d'un capteur et d'une commande de la contraction musculaire. L'objectif est d'aider les sportifs de haut niveau à gérer leur fatigue et ainsi éviter des blessures.

En mars 2023, la start-up avait levé deux millions d'euros, une somme destinée à préparer la commercialisation de son outil. Depuis, Myocène a signé plusieurs contrats et "plus de 850 sportifs" ont utilisé le dispositif de mesure de fatigue musculaire, indique le CEO Jean-Yves Mignolet, cité dans le communiqué. "Plus de 2.500 mesures ont été réalisées, ce qui a permis aux préparateurs physiques de prendre des décisions sur les entraînements des joueurs basées sur des informations objectives", ajoute-t-il. Cela a également permis d'affiner le dispositif.