L'ablation des tumeurs cérébrales plus efficace grâce à la réalité augmentée

Chaque année, 1.400 patients subissent une intervention chirurgicale pour se faire retirer une tumeur cérébrale, une procédure souvent très délicate qui nécessite une préparation minutieuse. L'utilisation de la réalité augmentée (RA) rend la planification de l'ablation de ce type de tumeurs plus rapide et plus intuitive, en comparaison avec les systèmes conventionnels, ressort-il d'une étude de l'UZ Brussel publiée mardi.

La RA permet d'affiner la planification de l'ablation des tumeurs cérébrales. Cette technologie permet, à l'aide de lunettes spécifiques, d'additionner des images digitales à la réalité. Elle donne ainsi au chirurgien un aperçu tridimensionnel de la position de la tumeur et de ses structures environnantes, tels que des vaisseaux sanguins, ce qui rend l'intervention plus intuitive, et donc plus efficace.

L'étude a en effet démontré que la RA permettait un gain de temps global de 39% en moyenne, ainsi qu'une délimitation beaucoup plus précise des contours de la tumeur. Dans 95% des cas, la délimitation à l'aide de la RA a été considérée comme aussi bonne (30%), voire meilleure (65%) que la planification basée sur la pratique conventionnelle.