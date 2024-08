Le Bitcoin et l'Ethereum chutent à leurs plus bas niveaux depuis des mois

Les cours du Bitcoin et de l'Ethereum ont chuté lundi, atteignant leurs niveaux les plus bas depuis des mois. Les deux cryptomonnaies les plus connues et les plus échangées au monde sont également confrontées à une fuite vers des placements plus sûrs, alors que les investisseurs se détournent des actifs risqués tels que les actions et les cryptomonnaies, craignant une récession de l'économie américaine.