Le casque de réalité virtuelle d'Apple à 3.500 dollars arrive dans les magasins américains

Partager:

Les magasins américains d'Apple commenceront vendredi à vendre le Vision Pro, le casque de réalités mixte (augmentée et virtuelle) à 3.499 dollars du géant des technologies, son premier nouveau produit majeur depuis l'arrivée de la montre connectée Apple Watch il y a neuf ans. "Le Vision Pro est un appareil révolutionnaire", a assuré Tim Cook jeudi, "avec des années d'avance" sur ses concurrents.

Les lunettes à réalité augmentée et les casques de réalité virtuelle ou mixte ne sont pourtant pas nouveaux. Meta (Facebook, Instagram), voisin d'Apple dans la Silicon Valley, a ainsi largement contribué à faire émerger ce marché avec ses casques Quest et ses lunettes Ray-Ban, et aussi l'idée que l'avenir d'internet serait dans une sorte de "métavers", où se mélangent nos environnements physique et numérique. Mais les entreprises, experts et particuliers qui croient à ce futur attendaient avec impatience le premier appareil d'Apple.

Car la marque à la pomme a la réputation de ne lancer que des produits ultra perfectionnés, qui donnent le "la" au reste de l'industrie. Les premières critiques sont cependant mitigées, surtout étant donné le prix prohibitif. C'est un "produit impressionnant, qui a nécessité de nombreuses années de travail et des milliards de dollars d'investissement", mais "même après l'avoir essayé, je n'ai toujours aucune idée de qui va s'en servir et pour quoi faire", a écrit le New York Times.