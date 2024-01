Le CHU de Liège réalise une opération inédite en salle hybride pour éliminer une tumeur

Deux médecins du CHU de Liège ont réussi, le mois dernier, une opération rare et délicate d'un chordome, une tumeur invasive de la base du crâne, a indiqué mardi l'institution hospitalière. Spécificité de l'intervention: elle s'est déroulée à quatre mains en salle hybride, une première.

Deux spécialistes ont ainsi oeuvré en même temps, avec l'appui des collègues neuroradiologues et neuro-anesthésistes, pour venir à bout de cette rare tumeur, qui concerne 0,5 à 0,8 personne par million d'habitants et par an à travers le monde. Leur intervention s'est déroulée en salle dite hybride, c'est-à-dire une pièce qui réunit les atouts d'un bloc opératoire à ceux d'une salle de radiographie perfectionnée.

"La tumeur englobait littéralement les deux artères nourricières principales du cerveau: les artères carotides", explique le neurochirurgien Gilles Reuter. "Ainsi, s'il y avait eu une plaie au niveau d'un de ces vaisseaux, nous aurions pu faire intervenir immédiatement les collègues radiologues interventionnels au sein même de la salle d'opération hybride, sans perdre de temps dans un éventuel transfert en salle de radiologie interventionnelle classique", complète son confrère, le Dr Bouchain.