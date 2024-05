Le développeur du jeu Fortnite condamné à une amende de 1,1 million d'euros: quelle règle a-t-il enfreinte?

Fortnite est un jeu en ligne gratuit, mais les internautes peuvent y effectuer des achats payants. Il est très populaire auprès des plus jeunes. Aux yeux de l'ACM, les enfants peuvent subir des pressions pour faire des achats de diverses manières pendant qu'ils jouent, et Epic joue avec leurs vulnérabilités.

Cela se fait, par exemple, en les incitant à faire des achats pendant le jeu avec des textes tels que "Get it now" (obtiens-le maintenant) ou "Buy now" (achète-le maintenant.), ou en utilisant des comptes à rebours qui exercent une pression supplémentaire sur les enfants pour qu'ils fassent des achats. Il s'agit là de pratiques commerciales agressives et trompeuses interdites, estime l'ACM.

L'organisme de surveillance a également ordonné à Epic de mettre fin à ses pratiques commerciales déloyales. Le développeur du jeu vidéo a informé l'ACM qu'il allait prendre des mesures dans son "Shop" - sa boutique en ligne - telles que la suppression des comptes à rebours. Il s'oppose cependant à l'amende, fait savoir l'organisme de surveillance.