Le monde de la "tech" réuni à Barcelone pour défier la morosité du secteur

Après trois ans de restrictions liées au Covid-19, les professionnels des télécoms se retrouvent lundi à Barcelone pour un Salon mondial du mobile (MWC) grand format, à l'heure où les difficultés s'accumulent dans le secteur de la "tech".

Finis les taux de croissance à deux chiffres dans la téléphonie mobile: en 2022, les ventes mondiales de smartphones ont chuté de 11,3% à 1,21 milliard d'unités, soit le nombre "le plus faible depuis 2013", selon l'agence spécialisée IDC.

Et les perspectives restent moroses pour une grande partie des produits "high tech". D'après le cabinet d'études américain Gartner, les ventes de téléphones mobiles, de tablettes et d'ordinateurs devraient à nouveau reculer de 4% cette année.

"Le secteur traverse un moment compliqué", reconnaît Thomas Husson, analyste chez Forrester. Un climat de nature selon lui à "peser" sur le salon du mobile, grand-messe annuelle des nouvelles technologies, prévu jusqu'à jeudi dans la capitale catalane.

A l'origine de ces difficultés: le climat d'incertitude né de la guerre en Ukraine, qui a dopé l'inflation et rogné le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi des facteurs plus structurels, auxquels se heurtent les fabricants.

"Dans certaines régions comme l'Europe de l'Ouest, le taux d'équipement individuel est de l'ordre de 90%: on est donc sur des marchés matures. Et le taux de renouvellement s'allonge car les gens gardent leur téléphone plus longtemps", souligne Thomas Husson.