Le patient peut enregistrer une consultation avec son médecin, assure l'Ordre

Dans le cadre de son droit à l'information, garanti par la loi du 22 août 2002, et outre les données qui le concernent, le patient doit être informé par son médecin de la manière la plus complète sur les différents aspects d'un éventuel traitement afin de pouvoir donner son consentement éclairé, préalable et libre à toute intervention du praticien.

C'est pourquoi la personne qui consulte "peut enregistrer l'entretien avec le professionnel des soins de santé avec son consentement afin de pouvoir réécouter ultérieurement les informations fournies", afin de garantir leur bonne compréhension, indique l'avant-projet de loi.