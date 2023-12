Le président sud-coréen entame une visite aux Pays-Bas

Le président sud-coréen a entamé mardi une visite aux Pays-Bas, dans l'espoir de forger une "alliance des puces" entre les leaders mondiaux dans la fabrication des semi-conducteurs dans un contexte marqué par les tensions entre la Chine et l'Occident.

Les semi-conducteurs sont le "pilier" des relations entre la Corée du Sud et les Pays-Bas, a déclaré M. Yoon à l'AFP dans une interview écrite exclusive avant de devenir le premier dirigeant sud-coréen à se rendre en visite d'Etat dans le pays depuis l'établissement des relations bilatérales en 1961.

La visite a débuté mardi matin par une cérémonie de bienvenue du roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, avant le voyage à ASML à Veldhoven, dans le sud du pays.

Sur la place centrale historique du Dam à Amsterdam, M. Yoon et le souverain néerlandais ont ensuite inspecté une garde d'honneur militaire et discuté avec des enfants agitant des drapeaux coréens et néerlandais.

Les deux pays devraient signer plusieurs accords après une rencontre entre M. Yoon et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, mercredi à La Haye